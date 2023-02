Rocksteadyn tulevan Suicide Squad -pelin kehitys etenee – näytillä tuoretta pelikuvaa ja kurkistus kulissien taakse

Suicide Squad: Kill the Justice Leaguen kehitystyö etenee vauhdilla.

Lepakkomiehen Arkham-seikkailuista tutun Rocksteady Studiosin uutukainen pääsi viime yön State of Play -lähetyksessä valokeilaan, kun teoksesta paljastettiin uunituoretta pelikuvaa. Tarinallisesti teos sijoittuu viitisen vuotta Arkham Knightin jälkimaininkeihin, minkä lisäksi uusi traileri paljasti tukun uusia ominaisuuksia, kuten neljän pelaajan yhteistyötilan. Suicide Squadin muodostavat tällä erää Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn sekä King Shark, joista voi valita mieleisensä rällästäjän.

Samalla Rocksteady vahvisti, että Kill the Justice League tulee olemaan ainakin jossain määrin palvelupeli (live service), minkä johdosta verkkoyhteyden ylläpitäminen on pakollista myös yksin pelatessa. Lisäsisältöäkin on luvassa maksullisen battle passin muodossa.

Lisätietoja voi katsastaa PlayStation Blogin tiedotteesta. Suicide Squad: Kill the Justice League on määrä julkaista PlayStation 5:lle, Xbox Series S|X:lle ja PC:lle tänä vuonna 26. päivä toukokuuta. Tuoreen trailerin sekä kurkistuksen kulissien taakse voi katsastaa alta.