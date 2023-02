PlayStation-klassikko The Legend of Dragoonin uudelleenjulkaisu kerää valtoimenaan negatiivista palautetta teknisten ongelmien vuoksi

Alkuperäisten PlayStation-pelien emulointi herättää jälleen parranpärinää PlayStation 5:n omistajien keskuudessa.

PS1-roolipeliklassikko The Legend of Dragoonin PS5-julkaisu ei ole tähän mennessä vakuuttanut asiakkaita. Teos julkaistiin viime viikolla Sonyn PlayStation Plus Premium -palvelussa, mutta bugit riivaavat tuotosta siinä määrin, että useimmat fanit ovat tuominneet sen pelaamiskelvottomana.

Yksi sitkeimmistä bugeista on Eurogamerin mukaan taistelussa tapahtuva lukkiutuminen, jossa dragoon-taian käyttäminen johtaa usein joko kontrollien reagoimattomuuteen tai mustaan ruutuun. Muihin rikkinäisyyksiin lukeutuu muun muassa esitetyn tekstin sotkuisuus ja taustalla näkyvät oudot siniset viivat, minkä lisäksi takaisinkelaus rikkoo sekin pelin tasaisin väliajoin.

The Legend of Dragoon lukeutuu ensimmäisen PlayStationin klassikkoihin. Sonyn Japan Studion toimesta tehty teos sai Japanissa julkaisunsa vuonna 1999, Pohjois-Amerikassa seuraavana vuonna ja Euroopassa taas sitä seuraavana.