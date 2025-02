Ihmenainen on peruttu – Warner Bros. sulkee kolme sisäistä studiotaan, joukossa Middle-earth-peleistä tuttu Monolith

Warner Bros. Games on ilmoittanut sulkevansa kolme sisäistä studiotaan sekä peruuttavansa pitkään tekeillä olleen Wonder Woman -pelin.

Täten muun muassa kehutun Middle-earth: Shadow of Mordorin (arvostelu) ja jatko-osa Shadow of Warin (arvostelu) tehtaillut studio Monolith Productions suljetaan pysyvästi. Monolith oli ehtinyt työstää Wonder Woman -aiheista nimikettä useiden vuosien ajan, sillä projekti julkistettiin virallisesti vuonna 2021, ja ehdittiin jo vaikeuksiensa vuoksi uudelleenkäynnistää viime vuonna. Bloomberg-reportteri Jason Schreierin mukaan Wonder Womanin kehitystyö tuli maksamaan Warnerille vuosien saatossa yli sata miljoonaa Amerikan dollaria.

Ovensa sulkevat myös MultiVersus-studio Player First Games sekä mobiilipeleihin keskittyvä Warner Bros. San Diego. Täten MultiVersuksen (arvostelu) viides kausi jää palvelupelimäiskinnän viimeiseksi, ja se suljetaan lopullisesti 30. päivä toukokuuta.

Studiosulut ovat seurausta viime vuosien haastavista ajoista Warner Brosin pelijaostossa. Viime vuoden isoimpiin floppeihin lukeutunut Suicide Squad: Kill the Justice League (arvostelu) menestyi selvästi alle Warner Brosin omien odotusten, eikä MultiVersuksen reboottaus ollut julkaisijan mukaan juurikaan sen menestyneempi.

Jatkossa jenkkijulkaisija keskittyy "avainsarjoihinsa", joihin lukeutuvat Harry Potter/Hogwarts Legacy (arvostelu), Mortal Kombat, DC-supersankarit sekä Game of Thrones. Warner Bros. korosti tiedotteessaan myös sitä, etteivät sulut ole talentti- tai tiimisidonnaisia, vaan ne johtuvat puhtaasti strategiamuutoksista.

Ohessa alla Warner Brosin tiedote kokonaisuudessaan.

Lähde: VGC