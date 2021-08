Ryan Reynoldsin tähdittämä Free Guy parodioi pelimaailmaa hulvattomilla elokuvajulisteillaan

Koronan vuoksi pidemmätkin tovit viivästynyt Free Guy on ottanut mainontaansa peliaihetta hyvin läheltä liippaavan lähestymistavan.

Free Guy kertoo Ryan Reynoldsin tulkitsemasta miekkosesta, joka havahtuu olevansa pelimaailman sisällä touhuileva tekoälyhahmo. Lopulta alati ryöstettävän pankin virkailijana työskentelevän Guyn ja tämän apuna hääräilevän Molotov Girlin (Jodie Comer) täytyy pelastaa oma maailmansa.

Free Guyn mainoskampanjassa on aiemmin nähty jo muun muassa Deadpool ja Guardians of the Galaxy -elokuvista tuttu Korg, mutta nyt tarjolla on roppakaupalla pelimaailmasta tuttuja julisteita. Free Guy -käsittelyyn ovat päätyneet muun muassa Super Mario 64, DOOM, Grand Theft Auto, Minecraft, Animal Crossing ja moni muu. Hulvattomat kuvat voi katsastaa uutisen lopun galleriasta.

Shawn Levyn ohjaaman Free Guyn ensi-ilta on tänään keskiviikkona, 11. elokuuta.

