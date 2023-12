Kauhuklassikon uudistavan Alone in the Darkin julkaisu lipsahti vuoden alusta aina maaliskuulle saakka

Alone in the Dark -klassikon uusioversion julkaisua on lykätty jokusella kuukaudella, kertoo THQ Nordic.

Alone in the Dark oli tarkoitus julkaista alkujaan jo kuluvan vuoden lokakuussa, mutta ilmestymistä päätettiin lykätä akuutin peliruuhkan vuoksi tammikuulle. Nyt Pieces Interactiven kehittäjien joulunajan stressiä halutaan kuitenkin helpottaa, joten julkaisua on lykätty suosiolla ensi vuodelle, maaliskuun 24. päivälle.

Vuoden 1992 selviytymiskauhuklassikkoa uudistavan Alone in the Darkin pääosissa nähdään Killing Evestä tuttu Jodie Comer ja Stranger Things -sheriffi David Harbour. Pelistä julkaistiin jo aiemmin ilmainen pelattava prologi, jonka voi ladata tälläkin hetkellä kaikille alustoille – Toni Turusen pelisuorituksen voi katsella uutisen lopun videolta.

Alone in the Darkin pariin päästään PC:llä, Xbox Series S|X:llä sekä PlayStation 5:llä.

