Videopelien sivuhahmot valokeilassa – Ryan Reynoldsin tähdittämä Free Guy sai toisen trailerinsa

Videopelien sivuhahmot saavat kotvan päästä oman elokuvansa. Tai ainakin yksi heistä, mikäli Ryan Reynoldsin tähdittämä Free Guy todella saapuu valkokankaille tämän vuoden aikana. Juuri julkaistu toinen traileri esittelee mitä tuleman pitää sekä lupailee julkaisua tämän vuoden joulukuulle.

Tulevassa rainassa Reynoldsin esittämä videopelin epäolennaista sivuhahmo tajuaa olevansa kasa koodia. Tätä valaistumista seuraa päätös ryhtyä sankariksi, mistä saadaan esimakua alta katsottavan klipin muodossa.

Toimintakomedian ohjaajana toimii Shawn Levy (Yö museossa, Real Steel) ja muina näyttelijöinä nähdään muun muassa Jodie Comer, Joe Keery ja Taika Waititi. Myös muutamat Youtube-hahmot Ninjasta Pokimaneen nähdään valkokankaalla jonkinasteisessa roolissa. Katso traileri alta.

Vaikka julkaisua lupaillaan ainakin Yhdysvaltoihin joulukuulle, voi asia vielä muuttua. Yksi elokuva toisensa perään on nimittäin lykkääntynyt ensi vuoden puolelle koronan takia, viimeisimpänä seuraava James Bond -raina No Time to Die.

Tänä vuonna piti nimittäin saada katsottavaksi myös kasa muita videopeliliitännäisiä filmejä, mutta korona pyyhki nämä suunnitelmat mennessään. Mikäli haluat tietää, mitä oli tuloillansa, katsasta tämä alkuvuoden artikkelimme (klik).