Alone in the Dark pokasi pääosiin Hollywoodin kuumia nimiä – pelin prologi nyt pelattavissa

Lokakuussa julkaistava Alone in the Dark saa apua genre-veteraaneilta David Harbourilta ja Jodie Comerilta, jotka esittävät tarinan kahta pääosaa, Edward Carnbya ja Emily Hartwoodia.

Uudessa Spotlight-lähetyksessä avataan hahmojen taustoja, sekä nähdään hieman tarkemmin pelikuvaa, jossa näyttelijöiden mallinnetut hahmot ottavat yhteen pimeyden voimien kanssa.

Harbour on parhaiten tunnettu hittisarjasta Stranger Things, kun taas Comer loi uransa ylistetyssä roolissa Killing Eve -sarjassa.

Alone in the Dark on pitkäaikaisen sarjan uusi alku, jota tekijät kuvailevat rakkauskirjeeksi alkuperäisen kauhuttelun lajityypille. Yhdysvaltojen etelään sijoittuva goottilainen jännäri sukeltaa mystiikan, demonien ja salaseurojen maailmaan.

Uuden alun teaser-prologi on tänään ladattavissa konsoleille ja PC:lle.

THQ Nordicin luotsaama peli julkaistaan 25.10.2023 PS5- ja Xbox Series X|S -konsoleille sekä Windowsille.