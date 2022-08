Sarjakuvaestetiikkaa synkkänä roguelitena – Lethal Honor: Order of the Apocalypse paljastui

Lethal Honor: Order of the Apocalypse -roguelite julkistettiin konsoleille ja PC:lle.

HandyGamesin julkaisema ja espanjalaisen Viral Studiosin kehittämä hack and slash -toimintaa sisältävä Lethal Honor: Order of the Apocalypse paljastui. 1980-luvun sarjakuvaestetiikkaa huokuva seikkailu saapuu PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, Switchille sekä PC:lle Steamin kautta. Julkaisuajankohtaa ei kuitenkaan vielä mainittu.

"Sijoittuen hämärään ja pahaenteiseen post-apokalyptiseen maailmaan, pelaat eri hahmoja paljastaaksesi monimutkaisen tarinan. Lukemattomien kykyjen, yli kymmenen taistelutyylin ja useiden toissijaisten mekaniikkojen ansiosta jokainen kierros on kuin sarjakuvasarjan uusi numero!" lupailee pelin kuvaus.

Lethal Honor: Order of the Apocalypse -julkistustrailerin voi katsastaa alta.