: Söpöstä ketusta kuoleman jälkeiseen elämään - Indie's Paradise Public Showcase esittelee tulevia julkaisuja

HandyGames-julkaisijan Indie's Paradise Public Showcase -lähetys esittelee yhtiön tulevia nimikkeitä 22.9. Twitch-kanavallaan . KonsoliFIN pääsi etukäteen näkemään neljä mielenkiintoista peliä tekijöidensä esittelemänä.

Pois mukavuusalueelta on KonsoliFINin artikkelisarja, jossa keskitytään peleihin AAA-nimikkeiden takana.

Airhead

Nimi Airhead vihjaa mistä teoksessa on kyse. Tasoloikan ja pulmapelin yhdistelmä päästää pelaajan ohjaamaan päätöntä hahmoa, joka nappaa irtopään kaulansa jatkoksi. Irrotettavaan kuuppaan pitää vain saada happea aika ajoin, mitä liikkuminen ja eri aktiviteetit kuluttavat. Kenttiin ripotellut ilmatankkipisteet tulevat tarpeeseen, jos aikoo pysyä hengissä.

Playdeadin Limbolta ja Insidelta inspiraationsa lainaava ja Hollow Knightin mertoidvaniamaisia ominaisuuksia sisältävä seikkailu vaikuttaa hyvinkin kekseliäältä ja omaperäiseltä kokonaisuudelta. Päähahmo saa uusia ominaisuuksia matkan varrella, joissa kaikissa hyödynnetään ilmaa jollakin tavalla. Tuplahyppy kuluttaa enemmän happea, ja joissakin pulmissa irtopäätä pitää kuljettaa esimerkiksi tuulen mukana. Monet esteet ratkeavat ympäristön avustuksella, kunhan keksii kuinka pysyä koko toimenpiteen ajan hapessa.

Teos sijoittuu rappeutuneeseen maailmaan, jolla on oma ekosysteeminsä. Ympäristöissä törmääkin erilaisiin elämänmuotoihin ja otuksiin, ystävällisiin ja vihamielisiin. Lisäksi kovia kokeneessa maailmassa näkyy menneisyyden mystisiä laitoksia ja koneita. Airheadin massasta poikkeava taidetyyli ja uniikit ideat jäivät mieleen noin puolituntisesta demosta.

Airhead julkaistaan pian konsoleille sekä PC:lle.

DE-EXIT

Sandbloom Studion ensimmäinen isompi julkaisu De-Exit keskittyy elämän jälkeiseen maailmaan. Maailmaan, jonne sielu päätyy ennen pelastusta. Studio kuvailee vokseligrafiikalla luotua tasoloikkaa Rimen ja Journeyn kaltaiseksi seikkailuksi. Graafinen tyyli eroaakin simppelin ulkoasunsa ansiosta massasta, sillä harvemmin unchartedmaista juonivetoista teosta on esitetty simppelein kuutioin.

Pelissä ei ole ollenkaan taistelua, vaikka eteen tuleekin dramaattisia ja elokuvamaisia tilanteita. Psykopaattinen Daniel on vallannut sielujen pysähdyspisteen ja tuhoaa sitä levittäen mustaa öljymäistä ainetta ympäri luontoa. Pelaajan tehtävänä on palauttaa harmonia maailmaan. Pulmia, hiippailua ja kiipeilyä esittelevä demo vaikutti lupaavalta. Valo suojaa pimeydeltä, ja onpa pelaajalla apunaan taskulamppumainen palikka.

De-Exitin alustat ja julkaisuaika varmistetaan myöhemmin.

Endling

Herobeat Studiosin eläinteemaisen Endlingin pääosassa on pieni kettuperhe. Alussa raskaana oleva emo karkaa ilmastonmuutoksen runtelemasta metsästä turvallisimmille maille. Metsäpalot eivät ole kuitenkaan ainoa vaara, sillä sivilisaation rippeitä asuttaa monia nälkäisiä ihmisiä. Pelaajan tehtävänä on kasvattaa pentue, hankkia ruokaa ja samalla selvitä monista elämän haasteista. Pentujen ulkonäköä voi myös kustomoida.

Endling on periaatteessa sivusta päin kuvattu tasoloikan ja selviytymispelin risteytys, joka kertoo myös tarinaa ihmisen runtelemasta luonnosta. Perheellä on yhteinen ruokamittari, joka kertoo pentueen nälkätilanteesta. Yöt kuluttavat paljon, joten päivät alkavat yleensä metsästäen. Hajun perusteella etsitään syötävää ja toisaalta näytetään myös tarinaa. Juonea kuljettavissa kohdissa musiikilla on vahva rooli. Jos kolme pentua neljästä menehtyy, joutuu pelin aloittamaan alusta.

Futuristisen synkkään maailmaan sijoittuva Endling näyttää erittäin kauniilta ja lupaa surullista eläinseikkailua myöhemmin julkaistavana ajankohtana.

Scarf

Scarf esittelee lämminhenkistä tutkimista ja helpohkoa tasoloikkaa koko perheelle soveltuvassa seikkailussa. Nimensä teos nappaa päähenkilön kaulassa asustavalta lohikäärmemäiseltä huivilta, joka toimii pelaajan apurina läpi seikkailun. Huivi muuntautuu niin tuplahypyn mahdollistaviksi siiviksi kuin myös naruksi, jolla heijata itsensä kuilujen yli.

Sympaattiselta näyttävä seikkailu koostuu ainakin vesi-, aavikko- ja metsämaailmoista, joissa jokaisessa on tarjolla teemaan liittyviä pulmia. Demossa pelaaja pystyi siirtämään vesimassoja kantamalla taianomaista helmeä mukanaan. Komea efekti mahdollistaa myös monia pulmatehtäviä.

Scarfin alustat ja julkaisuaika varmistetaan myöhemmin.

Indie's Paradise Public Showcase -tapahtumassa esitellään lisäksi pelejä Rat's Quest, One Hand Clapping, Townsmen VR ja Perish.