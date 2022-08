Uusi South Park -peli tulossa, kiusoittelee THQ Nordic

THQ Nordic kiusoitteli Showcase-lähetyksensä päätteeksi uudesta South Park -peliprojektistaan.

Tunnin mittaisen Showcasen päätteeksi julistettiin peräti 26:n vielä julkistamattoman pelin olemassaolosta. Luku kuitenkin muuttui yhtä pienemmäksi South Park Digital Studiosin logon ja Randy Marshin "Oh, it's coming!" -huutelujen saattelemana.

Mitään sen kummoisempia yksityiskohtia esimerkiksi genrestä ei vielä paljastettu, mutta jotain on siis selkeästi tuloillaan, kuten Randykin tokaisee. Pätkän voi nähdä uutisen loppuun upotetun Showcase-videon viime sekunneilla.

South Park nähtiin viimeksi pelimuodossa viitisen vuotta sitten ilmestyneen The Fractured But Wholen aikoihin. Tätä edelsi myöskin kehuttu The Stick of Truth.