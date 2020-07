Sea of Thievesin Ashen Winds -päivitys julkaistiin – mukana uusia lemmikkejä ja eeppisiä pomotaisteluja

Sea of Thievesin kuukausipäivitys on linjoilla uuden sisällön kera, kuten tapana on.

Ashen Winds -nimellä kulkeva päivitys tuo linjoille neljä uutta kapteenia: Captain Grimm, Red Ruth, Old Horatio sekä Warden Chi. Jokainen pomo yrittää kampittaa piraattikokelaita omanlaisillaan kikoilla, mutta myös näiden päihittämisestä palkitaan asiaan kuuluvin vermein. Lisäksi pelaajat voivat napata talteen liekinheittimen tavoin toimivan Ashen Winds -pääkallon sekä tietysti aiheeseen liittyviä asusteita, emoteja, tatuointeja ja jopa lemmikkejä. Ilmaispäivityksen sisällöstä lisää uutisen lopun videolla.

Hitaasti mutta varmasti varsin suosituksi kohonnut Sea of Thieves on julkaistu PC:lle sekä Xbox Onelle.