Seth Rogen tuottaa Teenage Mutant Ninja Turtles -animaation – puolikuorisankarien uudelleenkäynnistys rantautuu isolle ruudulle

Nickelodeon julkisti uuden Teenage Mutant Ninja Turtles -elokuvan.

Seth Rogen toimii yhtenä Turtles-rebootin tuottajista yhdessä Point Grey Pictures -tiiminsä eli Evan Goldbergin ja James Weaverin kanssa. Tuotanto on Nickelodeonin yhteistyöprojekti.

Rogen on niittänyt suuren yleisön mainetta näyttelijänä komediaelokuvissa, kuten Pineapple Express ja Zack and Miri Make a Porno. Kanadalaismies ei kuitenkaan ole ensimmäistä kertaa tekemisissä sarjakuvien filmatisoinnin kanssa. Rogen on tuottanut aiemmin muun muassa The Boysin ja Preacherin sarja-adaptaatiot.

Tietokoneella toteutettavan CG-animaation (Computer Graphics) ohjaa Gravity Fallsinkin luotsannut Jeff Rowe. Käsikirjoituksesta vastaa Brendan O’Brian, jonka tunnettuihin töihin kuuluvat muun muassa Sorority Rising sekä Mike and Dave Need Wedding Dates.

Teenage Mutant Ninja Turtles on Nickelodeon Animation Studion ensimmäinen CG-animaatioelokuva. Joskus tulevaisuudessa julkaistavan TMNT-seikkailun jakelijana toimii Paramount Pictures.