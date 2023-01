Vuonna 2023 saadaan kummasteltavaksi tukku peleihin perustuvia elokuvia – ainakin näitä kuutta paranee odotella saapuvaksi

Mutta entäpä tämä vuosi, montako peleihin perustuvaa elokuvaa on tuloillansa?

Katsotaan ensin tälle vuodelle varmistetut teokset.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Pöytäroolipeliin perustuva elokuva saapuu päivämäärällä 31.3. "Hurmaava varas ja joukko seikkailijoita suunnittelee eeppisen ryöstön saadakseen käsiinsä kadonneen muinaisesineen. Asiat menevät kuitenkin vaarallisella tavalla pieleen, kun he suututtavat väärät ihmiset", kertoo virallinen juonikuvaus. John Francis Daleyn ja Jonathan Goldsteinin ohjaamassa filmissä nähdään aikamoinen konkkaronkka tuttuja nimiä aina Chris Pinestä ja Michelle Rodriguezista aina Hugh Grantiin.

Tetris

Tetris-palikanpyörittelyyn keskittyvän elokuvan pääosassa ei nähdä taivaalta satavia kuvioita vuoden 2015 Pixels-rainan tapaan. Maaliskuussa Apple+ -palvelun valikoimiin saapuva draama kertoo suositun pelin jakeluoikeuksia koskevaan lakitaisteluun. Jon S. Bairdin ohjaaman teoksen pääosassa nähdään muun muassa Taron Egerton sekä Toby Jones.

Taron Egerton viiksineen Tetris-elokuvassa.

The Super Mario Bros. Movie

Nintendon putkimiessankari tähdittää omaa elokuvaansa, joka saapuu ainakin Atlantin tuolla puolen teattereihin päivämäärällä 7.4. Trailereillaan innostusta nostattanut animaatiofilmi on syntynyt muun muassa Kätyrit-tuotoksia tehtailleen Illumination-studion ja Nintendon yhteistyönä. Tutun putkimiehen äänenä kuullaan Chris Prattia, kun taas muissa rooleissa ovat muun muassa Jack Black, Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key ja Seth Rogen.

Gran Turismo

Tosielämän tapahtumiin perustuva teos keskittyy teini-ikäiseen Gran Turismo -pelaajaan, joka pääsee väläyttämään taitojaan aidossa autokisassa. Neill Blomkampin (District 9, Elysium) ohjaama teos saapuu teattereihin näillä näkymin elokuussa. Nuorukaista esittää tulevassa rainassa Archie Madekwme (Midsommar), kun taas muissa rooleissa nähdään Djimon Hounsou, entinen Spice Girls -tähti Geri Halliwell-Horner, David Harbour ja Orlando Bloom.

Mortal Kombat Legends: Cage Match

Digitaalisesti sekä Blu-Raylle julkaistavien animoitujen Mortal Kombat -elokuvien sarja jatkuu. Joskus tämän vuoden aikana julkaistava teos keskittyy Joel McHalen ääninäyttelemään Johnny Cageen.

Johnny Cage edellisessä filmissä.

Joko viimein: Borderlands

Joko Borderlands-räiskintöihin perustuva elokuva saataisiin katsottavaksi? Filmin kuvaukset saatiin loppuun jo vuonna 2021, mutta tämän jälkeen ei ole kuultu suuria uutisia julkaisupäivään liittyen. Teoksella on huima näyttelijäkaarti videopelituotokseksi, sillä mukana ovat muun muassa Cate Blachett, Jamie Lee Curtis, Kevin Hart sekä Jack Black. Katso tarkempi kuvagalleria rainan tähdistä tämän linkin kautta: Epäilyttävän suuria tähtiä ollakseen videopelielokuva – tältä Borderlands-filmin näyttelijät näyttävät hahmoihinsa verrattuna

Jack Black toimii elokuvassa Claptrap-peltiheikin äänenä.

Jokerikortit

Suunnitelmia muistakin elokuvista on, mutta niistä ei ole kerrottu sen tarkempaa konkreettista. Gears of War -sarjaan perustuva Netflix-tuotanto kuten myös Bioshock-räiskintöihin perustuva filmi ovat tuloillansa, mutta niitä ei kannattane odotella tälle vuodelle. Sama pätee Mega Maniin, Just Causeen, Tom Clancy's The Divisioniin, Like a Dragoniin (ent. Yakuza) sekä Dragon's Lairiin, joista ei ole kuultu mitään aikoihin.

Gearsia tulossa sitten joskus?

Lisää aiheesta: