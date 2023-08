Seuraava ilmainen Epic Games Store -peli on vahvistettu.

Kyseessä on tällä kertaa Studio Pixelin ja Nicalisin (The Binding of Isaac) kehittämä klassinen indie-tasohyppelypeli Cave Story+. Seikkailu on saatavilla ilmaiseksi Epicin PC-kauppapaikalta 31. elokuuta ja 7. syyskuuta välisenä aikana.

Ennen Cave Story+:n tuloa voi vielä napata talteen reaaliaikaisen strategiapeli Homeworld: Deserts of Kharakin, joka on lunastettavissa maksutta elokuun viimeiseen päivään asti.