Sea of Thievesin Monkey Island -seikkailun toinen osio julkaistaan ensi viikolla

Sea of Thievesin The Legend of Monkey Island -laajennus saa toisen osansa torstaina, 31. elokuuta.

Raren piraattiseikkailu Sea of Thieves seilaili The Quest of Monkey Islandin ensimmäisessä osiossa kohti legendaarista Mêlée Island -saarta. Tarina jatkuu vielä kahden episodin verran, joista keskimmäinen näkee siis päivänvalonsa elokuun lopussa. Saapa nähdä, josko kohtaisimme jo erään Guybrush Threepwoodin – tiedä häntä!

Wannabe-piraatti Petri Leskisen mietteet ensimmäisestä osasta voi lukaista blogahduksen muodossa täältä.

Viitisen vuotta takaperin julkaistu Sea of Thieves on saatavilla PC:lle sekä Xbox-konsoleille.