Seuraava Nintendo Direct -lähetys päivättiin keskiviikon ja torstain väliselle yölle – näytillä 40 minuutin verran alkuvuoden Switch-julkaisuja

Seuraava Nintendo Direct -lähetys päivättiin keskiviikolle, helmikuun 8. päivälle.

Nelisenkymmentä minuuttia kestävä Direct -lähetys rakentuu vuoden alkupuoliskon aikana ilmestyvien Switch-nimikkeiden varaan. Parrasvaloihin voitaneen siis hyvinkin nostaa esimerkiksi Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sekä ikuisuuksia odoteltu Pikmin 4 – ehkä myös reilusti viivästynyt Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Nintendo Direct ajoittuu Suomen aikaa hieman ikävästi, keskiviikon ja torstain väliselle yölle kello 12:00.