Huhu: Microsoftin irtisanomiset vaikuttivat myös The Coalition -studioon – kaksi peliprojektia peruttu, seuraavaksi luvassa jatkoa Gears-sarjalle

Sinne, tänne ja vähän tuonnekin livertelevä Jeff Grubb on huhuillut Gears of War -studionakin tunnetun The Coalitionin tilanteesta.

Grubbin mukaan The Coalition on työskennellyt jossain vaiheessa kahdenkin uuden projektin parissa, joista kumpainenkin on päätetty hyllyttää. Osasyyksi mainitaan Microsoftin taannoiset irtisanomiset, joiden seurauksena kaikki resurssit on päätetty siirtää seuraavan Gears-pelin taakse – Gears 6:n julkaisuajankohdasta ei toki ole vielä mitään tietoa.

Microsoftin joukkoirtisanomisista puhuttiin laajalti taannoisessa KonsoliFIN Podcastissa, jonka Spotify-versio on myös upotettuna uutisen lopussa.

The Coalition on viime aikoina avustellut lisäksi 343 Industriesia Halo Infiniten kanssa sekä työstänyt Unreal Engine 5 -demona toiminutta The Matrix Awakensia.

Gears-sarjan edellinen osa Gears 5 julkaistiin syksyllä 2019 – tuolloin KonsoliFINin arvostelusta napsahti mukavat neljä tähteä.