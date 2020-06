Vihaisten fanien The Last Of Us Part II -vetoomus vaatii kirjoittamaan tarinan uusiksi

The Last of Us Part II toi tullessaan ennennäkemättömän myllerryksen sosiaalisessa mediassa.

The Last of Us Part II :ta on sekä ylistetty että kritisoitu raa'asti. Kohu alkoi jo ennen julkaisua, eikä ota laantuakseen. Erityisesti tarina juonenkäänteineen on saanut osakseen varsinaista riepottelua. Jotkut fanit ovat tarinaan niin pettyneitä , että he kirjoittivat asiasta vetoomuksen. Anomus vaatii Naughty Dogia uusimaan koko jatko-osan juonen.

Vetoomuksen tavoite on 15 000 allekirjoitusta, ja se on parhaillaan enää paria tuhatta nimeä vailla.

Varoituksen sananen niille, jotka haluavat nähdä vetoomuksen omin silmin: anomusteksti sisältää isoja juonipaljastuksia. Remake the storyline of The Last Of Us Part II -vetoomus löytyy täältä.

