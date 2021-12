Sonic the Hedgehog 2 -elokuvan traileri esittelee katsojille Idris Elban äänellä puhuvan nokkasiilin

Sonic the Hedgehog 2 -elokuva on tehnyt ensiesiintymisensä trailerin muodossa.

The Game Awards 2021 -tapahtumassa julkistettu traileri esittelee tulevan filmin tapahtumia sekä uusia että vanhoja hahmoja. Menossa on mukana ensimmäisestä osasta tutut näyttelijät James Marsden ja Tika Sumpter sekä Jim Carrey ilkeänä tohtori Robotnikina. Ben Schwartz jatkaa niin ikään Sonicin äänenä. Tulevassa filmissä soppaan on lisätty peleistä tuttu Tails-kettu sekä Idris Elban ääninäyttelemä Knucles-nokkasiili. Trailerin voi katsoa alta.

Elokuva saapuu katsottavaksi ainakin Atlantin tuolla puolen ensi huhtikuussa.