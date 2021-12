Vain nelisen vuotta odoteltu Cuphead-laajennus The Delicious Last Course päivättiin upean musiikkiesityksen ja trailerin saattelemana

Cupheadin The Delicious Last Course -lisäosa päivättiin saapuvaksi ensi vuoden kesäkuulle.

Haastavaa tasohyppelyä tarjoava Cuphead julkaistiin alkujaan vuonna 2017. Upouuden D.L.C. -saaren ja lisää pomotaisteluja tarjoavaa The Delicious Last Coursea on työstetty pidemmän aikaa ja valmista on siis vihdoin tulossa ensi vuonna, kesäkuun 30. päivä. Ajankohta julkistettiin näyttävän musiikkiesityksen ja hassunhauskan trailerin siivittämänä – nämä molemmat voi katsoa uutisen loppuun upotetulta videolta.

Cuphead on saatavilla PC:lle, Macille, Switchille, PlayStation 4:lle sekä Xbox Onelle.