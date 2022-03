Sonic the Movie 2 sai tunnusmusiikkinsa – Kid Cudi ottaa musiikkivideolla yhteen Dr. Robotnikin kanssa

Segan nopean siilimaskotin tähdittämä Sonic the Movie 2 saapuu elokuvateattereihin vielä tämän viikon aikana. Tulevaa julkaisua silmällä pitäen on filmin tunnussävelmä julkistettu virallisesti musiikkivideon kera.

Tunnarin esittäjänä on tällä kertaa musiikin ja näyttelemisen saralla kunnostautunut Kid Cudi. Stars in the Sky -kappaleen videota tähdittävät Cudin lisäksi filmin hahmot Sonicista Jim Carreyn esittämään Dr. Robotnikiin.

Ensimmäisen Sonic the Movien tunnuskappale täynnä autotunea on kuunneltavissa toissavuotisen uutisemme kautta.

Lisää aiheesta: