"Äärimmäisen cooleja" sekä "tajunnanräjäyttäviä" yksityiskohtia The Last of Us Part II:sta, niitähän näissä videoissa riittää

The Last of Us Part II on täynnä enemmän tai vähemmän pieniä yksityiskohtia, jotka on helppo jättää huomiotta peliä pelatessaan. Näiden hienouksien bongaamiseen on nyt kuitenkin videomuotoista apua.

Speclizer-kanavalle Youtubeen ladattu uudempi video esittelee "13 äärimmäisen coolia yksityiskohtaa", kun taas aiemmin julkaistulla klipillä on tarjottavanaan "15 tajunnanräjäyttävää" yksityiskohtaa. Katso liikkuvaa kuvaa alta. Videoilla on tottahan toki spoilereita.

The Last of Us II sai sivustollamme aikoinaan kehuvan arvostelun (klik) sekä spoilerintäyteisessä katsauksessa (klik) lisää ylistystä.

Tuoreempi video:

Aiemmin julkaistu klippi:

