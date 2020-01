Halusitte tai ette, myös tänä vuonna päästään kärsimään/nauttimaan videopeleihin perustuvista elokuvista – tarjolla noin kolme ja puoli tähän kategoriaan sopivaa filmiä, ehkä

Vuosi 2019 toi mukanaan muutaman videopeleihin perustuvan elokuvan. Näistä eniten kehuja keräsi Pokémon: Detective Pikachu, joka paljastui varsin passeliksi julkaisuksi. Mutta ei huolta, myös tänä vuonna päästään katsomaan pelielokuvia!

Katsotaan mitä luvassa on. Tai ainakin oli, ennen kuin ongelmat veivät yhden projektin myöhemmälle ajankohdalle.

Sonic the Hedgehog (28.2.)

Sega-pelitalon maskotti saapuu viimein valkokankaille. Tai viimein ja viimein, mutta hahmon tähdittämän elokuvan piti sännätä teattereihin jo viime vuonna. Ensimmäinen traileri – ja etenkin tutun sinisen siilin erikoinen ulkoasu – nostatti sellaisen älämölön, että julkaisua oli pakko lykätä. Tuoreempi traileri esittelee paremmalta/tutummalta näyttävän sankarin, minkä lisäksi menossa mukana ovat Sonicin kumppanuksena toimiva James Marsden sekä Dr. Robotnikia esittävä Jim Carrey. Vauhtisankarin äänenä toimii Ben Schwartz (Parks and Recreation).

Monster Hunter (oletettavasti syyskuu)

Capcomin Monster Hunter -peleihin perustuva elokuva julkaistaan tänä syksynä, oletettavasti. Tuotoksen tekijätiimistä löytyy Resident Evil -filmien tekijätiimistä tuttu aviopari: ohjaajana toimiva Paul W. S. Anderson sekä pääosassa nähtävä Milla Jovovich. Virallista traileria ei vielä tässä kohdin ole tarjota, mutta someen jaettujen kuvien perusteella tarjolla on nykyaikaisia pyssyjä pelisarjaan sopivien aseistusten kera. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Ron Perlman (Sons of Anarchy, Hellboy), Meagan Good (Deception) ja räppärinä uransa aloittanut T.I. (Ant-Man).

Ja sitten oli Uncharted (myöhästynee hamaan tulevaisuuteen)

Naughty Dog -studion suosittuun pelisarjaan perustuva filmi tekee itsepäisesti tuloaan, ehkä. Juuri kuullut uutiset kertovat projektin menettäneen jo seitsemännen ohjaajansa, tällä kertaa aikatauluongelmien takia. Filmin piti saapua nähtäväksi jo tämän vuoden joulukuussa, mutta todennäköisyys tälle lienee käytännössä olematon. Uutta julkaisupäivää ei ole vielä tiedossa, mutta vuodet 2021-2022 lienevät todennäköisempiä tälle epäonniselle tuotannolle.

Joka tapauksessa, sitten kun elokuva saapuu, on se hieman erilainen itse peleihin verrattuna. Rainan pääosassa nähdään nimittäin elokuvien Hämähäkkimiehenä tutuksi tullut Tom Holland astetta nuorempana Nathan Drakena. Erikoisesti pääosaan aiemmin kaavailtu Mark Wahlberg on puheissa liittyä tuotokseen Victor "Sully" Sullivanin roolissa. Ohjaajan pallille piti istua Bumblebeen nokkamiehenä toiminut Travis Knight, mutta saapi nähdä kuka tuota virkaa lopulta päätyy hoitamaan.

Bonus: Pelaajillekin tuttu Dune

Tämäkin projekti lienee syytä mainita, sillä pelaajillekin tuttu Dune muovataan tänä vuonna elokuvaksi. Kyseessä on toki Frank Herbertin kirjoittamaan Dune-kirjaan perustuva raina, joskin samaista lähdettä on käytetty myös männävuosina julkaistujen pelien lähteenä.

Kyseessä on joka tapauksessa kaksiosaiseksi kaavaillun tarinan ensimmäinen osa, joka näkee päivänvalon tämän vuoden lopulla. Filmin ohjaajasta lienee syytä innostua, sillä tuotannon vetovastuussa on Denis Villeneuve, kenen viimeisimpiä elokuvia ovat kehutut Sicario, Arrival ja Blade Runner 2049. Mikäli tämä ei vielä riitä, on näyttelijöiden listalla monet tutut nimet. Valkokankaalla nähdään nimittäin Timothée Chamalet, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Javier Bardem ja Jason Momoa. Huh.

Ei huolta, oheinen kuva on vuonna 1984 julkaistusta Dune-elokuvasta.

Toinen bonus: Free Guy

Kyllähän Free Guy lienee myös syytä mainita. Filmissä Ryan Reynolds esittää videopelin epäolennaista sivuhahmoa, joka tajuaa olevansa kasa koodia ja päättää ryhtyä sankariksi.

Toimintakomedian ohjaajana toimii Shawn Levy (Yö museossa, Real Steel) ja muina näyttelijöinä nähdään muun muassa Jodie Comer, Joe Keery ja Taika Waititi. Myös muutamat Youtube-hahmot Ninjasta Pokimaneen nähdään valkokankaalla jonkinasteisessa roolissa. Katso traileri alta.

---

Siinä ne ovat, tämän vuoden peleihin perustuvat elokuvat. Nostattaako lista kauhua ja pelkoa vai kenties ilon tunteita?