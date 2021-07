Sony jatkaa yritysten ostelua – Square Enixin kanssa työskennellyt Nixxes on nyt PlayStationin studio

Sony on ostanut hollantilaisen teknisen kehittäjän Nixxes Softwaren, jonka ansioihin kuuluvat PC-portit ja optimoinnit peleihin, kuten Marvel's Avengers, Deus Ex: Mankind Divided ja uusi Tomb Raider -trilogia.

Nixxes on työskennellyt aiemmin Square Enixin kanssa, mutta nyt kaikki taidot laitetaan PlayStationin hyötykäyttöön. PlayStation Studiosin pomo Hermen Hulst kertoi olevansa innoissaan kunnioittamansa Nixxesin liittymisestä Sony Interactive Entertainmentin kehitysyhteisöön.

"Heillä on intohimo parantaa pelejä ja tarjota paras mahdollinen kokemus pelaajille. Nixxes on vahva voimavara kaikille PlayStation Studiosissa, mikä auttaa tiimejämme keskittymään tärkeimpään tavoitteeseensa eli ainutlaatuisen PlayStation-sisällön luomiseen parhaalla mahdollisella laadulla", Hulst sanoi.

SIE on laajentanut PC:lle viime vuosina tuoden PlayStation-yksinoikeuspelejä Windows-käyttäjien ulottuville. PC-käännöksen ovat saaneet esimerkiksi Horizon Zero Dawn ja Days Gone.

Sony osti vastikään myös suomalaisen Housemarquen ja Bluepoint Gamesin ostosta on ollut liikkeellä huhu jos toinenkin.