Sony on ostamassa anime-suoratoistopalvelu Crunchyrollin

Sony on aloittanut viimeiset neuvottelut Yhdysvaltojen suurimman anime-suoratoistopalvelun Crunchyrollin hankkimisesta lähes miljardin dollarin hintaan.

Sonylla on omaa animea, kuten Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), mutta yhtiö on lisensoinut sen suoratoistopalvelulle. Sonyn japanilainen anime- ja musiikkituotantoyhtiö Aniplex tarjoaa monipuolista sisältöä, mukaan lukien elokuvia ja musiikkia, jota jakavat pääasiassa ulkomaiset yritykset.

Mikäli Sonyn ja Crunchyrollin neuvottelut johtavat kaupantekoon, tulee maailmanlaajuinen kilpailu sisällöstä esimerkiksi Netflixin ja Hulun välillä kiristymään. Crunchyrollin myötä Sony saisi yli tuhat nimikettä laajentamaan tarjontaansa.

Crunchyrollilla on seitsemänkymmentä miljoonaa ilmaisjäsentä ja kolme miljoonaa maksavaa tilaajaa yli kahdessasadassa maassa ja alueella, mukaan lukien Yhdysvallat sekä Eurooppa.

Sonyn pelien, musiikin ja elokuvien liiketoiminnan kokonaistulojen ennustetaan olevan 4,79 miljardia dollaria maaliskuussa päättyvällä tilikaudella. Summa on 60 prosenttia konsernin kokonaismäärästä.

Japanilaisten animaatioiden yhdistyksen (Nippon Douga Kyoukai) mukaan maailman anime-markkinoiden arvo oli vuonna 2018 noin 21 miljardia dollaria ja kasvaa alituiseen. Kansainvälisten markkinoiden osuus on lähes puolet kokonaiskysynnästä.