Stellaris ilmaiseksi pelattavissa Steamissa viikonlopun yli

Paradox Interactiven avaruuteen sijoittuva hiekkalaatikkopeli Stellaris on pelattavissa ilmaiseksi Steamin kautta viikonlopun yli.

Vuonna 2016 julkaistussa teoksessa pelaaja pääsee tutkimaan avaruuden kaukaisia kolkkia, hoitamaan suhteita (tai sotimaan) muiden avaruusrotujen kanssa sekä kasvattamaan omaa imperiumiaan. Peli on siis hyvin samankaltainen kuin Paradoxin Crusader Kings -pelisarja, mutta scifiversiona.

"Stellarista on kehitetty jatkuvasti eteenpäin julkaisun jälkeen, ja tämän päivän Stellaris on suurempi, syvempi ja sisältää paljon enemmän tarinoita ja seikkailuja kuin vuonna 2016" kertoo Paradox. Monet näistä uusista seikkailuista on tosin julkaistu lisäosien muodossa, jotka eivät sisälly ilmaiseksi pelattavaan peruseepokseen.

Ilmainen PC-viikonloppu on jo käynnistynyt ja jatkuu sunnuntain yli.

Lisäksi Paradox on julkaissut avoimen betaversion mobiilipelistä Stellaris: Galaxy Command. Itse pääpelin konsoliversiot taas saavat kolme uutta lisäosaa, joista ensimmäinen, Synthetic Dawn, on jo saatavilla, ja kaksi muuta julkaistaan tämän vuoden aikana.