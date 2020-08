Street Fighter -tuottaja Yoshinori Ono jättää Capcomin – uusi sukupolvi ottaa franchisen hoitaakseen

Street Fighter -tuottaja ja Capcomin veteraanikehittäjä Yoshinori Ono ilmoitti jättävänsä pelitalon tänä kesänä.

Ono liittyi Capcomiin 90-luvun alkupuolella ja toimi aluksi äänituottajana. Lähes kolmekymmentä vuotta kestäneen uransa aikana hän on ollut mukana tekemässä lukuisia nimikkeitä, kuten Mega Man, Muscle Bomber, Breath of Fire, Devil May Cry, Onimusha: Dawn of Dreams, Dead Rising, Shadow of Rome sekä Capcom Fighting Jam.

"Sydämeni on täynnä arvostusta niille pelaajille, jotka ovat antaneet lämmintä ja ystävällistä tukea brändille", Ono kirjoittaa ja lopettaa lausuntonsa tavaramerkillään eli "Shoryuken!" -taisteluhuudolla.