DOOM Eternalin ensimmäinen kampanjalaajennus paljastettiin – id Software julkaisi kiusoittelutrailerin

Bethesda ja id Software kiusoittelevat DOOM Eternalin ensimmäistä kampanjalaajennusta, The Ancient Gods, Part Onea.

Paljastuksen tekivät Marty Stratton ja Hugo Martin QuakeCon 2020 -lähetyksessä. Yksinpelikampanjan laajennus on osa Year One Passia, joka sisältyy DOOM Eternal Deluxe Editioniin ja on myös ostettavissa digitaalisena.

Bethesda ilmoitti aiemmin, että DOOM Eternal ja The Elder Scrolls Online päivittyvät PS5:lle sekä Xbox Series X:lle ilmaiseksi.

Koko DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part One -traileri paljastetaan 27. elokuuta Gamescom Opening Night Live -tapahtumassa.

Kiusoittelun voi katsastaa alta.