Suomen peliala juhlii tänään The Finnish Game Awards -gaalan merkeissä

Kotimainen peliala juhlii tänään vuotta 2021 The Finnish Game Awards -gaalan merkeissä.

15 vuotta täyttävä Pelinkehittäjät ry ja Neogames Finland ry järjestävät tapahtuman, jossa juhlitaan niin järjestön juhlavuotta, vuoden 2021 kotimaisia onnistumia kuin myös alan vetovoimaisuutta. Haastavasta maailmantilanteesta huolimatta Suomen peliala jatkoi kasvuaan.

"Vuosi 2021 oli Suomen pelialalle ennätysvuosi, sillä liikevaihdon odotetaan kasvavan 15–20 prosenttia lähelle kolmea miljardia euroa”, kommentoi Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen.

Gaalassa jaetaan palkintoja ja tunnustuksia kymmenessä eri kategoriassa. Vuoden 2021 kotimainen peli -pääpalkinnosta kisaavat Housemarquen Returnal, Next Gamesin Stranger Things: Puzzle Tales, Redhill Gamesin Nine to Five, Supercellin Clash Mini ja Tree Men Gamesin Pako 3. Loput palkintokategoriat esitellään Neogamesin verkkosivuilla.

Gaala lähetetään suorana myös verkossa kello 18:40 alkaen, ja sen voi katsoa alla olevasta YouTube-upotuksesta. Illan juontaa muun muassa Alan Wakesta tuttu Ilkka Villi.