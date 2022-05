Klonkku vie pelaajat takaisin Taru sormusten herrasta -maailmaan syyskuussa – yhdellä alustalla odotus jatkuu pidempään

The Lord of the Rings: Gollum -peli on saanut julkaisupäivänsä lähes kaikille alustoille.

J.R.R. Tolkienin kirjoihin perustuva peli vie pelaajat jälleen Keski-Maahan, mutta tällä kertaa pääosassa nähdään Klonkku. Nimike sijoittuu The Fellowship of the Ring -kirjan tapahtumien aikaan, jolloin hahmo on menettänyt rakkaan sormuksensa.

Seikkailun varrella lupaillaan tavattavan useita tuttuja hahmoja kirjoista, minkä lisäksi Klonkun matkaan heittää kapuloita hahmon oma Sméagol-persoona.

Pelin on juuri kerrottu saapuvan PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle päivämäärällä 1.9. Switch-version odotus jatkuu vielä tätä pidemmälle, sillä sen on määrä saapua myyntiin myöhemmin kuluvan vuoden aikana.

Alla viime vuoden lopulla julkaistu traileri.