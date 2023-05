The Super Mario Bros. Movie on nyt kaikkien aikojen kolmanneksi suurin animaatioelokuva

The Super Mario Bros. Movie rikkoo edelleen maailmanlaajuisia lipputuloennätyksiä.

Putkimiehet ja Sienivaltakunnan valkokankaalle tuoneesta The Super Mario Bros. Moviesta on tullut kaikkien aikojen kolmanneksi suurin animaatioelokuva. The Hollywood Reporterin mukaan Illuminationin ja Nintendon Mario-elokuvasovitus keräsi tällä viikolla maailmanlaajuisesti 1,248 miljardin dollarin lipputulot. Summa ohittaa täpärästi aiemman kolmatta sijaa pitäneen animaatioelokuvan Ihmeperhe 2. Edellä ovat vain Disneyn Frozen jatko-osineen.

KonsoliFINin The Super Mario Bros. Movie -leffa-arvion voi lukea seuraavasta: The Super Mario Bros. Movie on ohuella juonella varustettu viittausten karkkikauppa, ja se on ihan fine!