Syksyä ilmassa, ilmaista sisältöä tulossa – Overcooked! 2 laajenee hintalaputtomalla kausipäivityksellä

Sivustollamme monta kertaa kehuttu moninpeliviihdyke Overcooked! 2 laajenee jälleen ilmaiseksi. Tällä kertaa tarjolla on syksyteemainen päivitys.

Aiempien päivitysten tapaan myös tällä kertaa pelaajien ulottuville tuodaan nippu erilaisilla jipoilla varustettuja keittiöitä, joissa koettaa kasata asiakkaiden tilaamia ruoka-annoksia mahdollisimman nopsaan.

Uusi sisältö saapuu pelin joka versioon tänä torstaina eli päivämäärällä 1.10.

► Lue myös Overcooked! 2 -arvostelumme: Aivan parsa (monin)peli.

There may be a chill in the air, but Autumn is a beautiful time of the year. 🍂

Crunchy golden leaves, ruby sunsets and the sweet smell of woodsmoke drifting from your BURNING KITCHEN!!!

A free seasonal update is coming to Overcooked 2 on all platforms October 1st...PREPARE. 🔥 pic.twitter.com/xTtyQ6AXbC

— Overcooked 🍽 (@Overcookedgame) September 25, 2020