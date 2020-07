Aiemmin Steamiin saapunut Overcooked! 2:n kesäinen lisäsisältö on nyt saatavilla konsoleille.

Ilmainen Sun's Out, Buns Out -kokonaisuus tuo pelaajien ulottuville kaksi uutta hahmoa, uusia kokattavia annoksia sekä viisi upouutta keittiötä päihitettäväksi. Traileri tästä kaikesta on katsottavissa alempaa.

Overcooked! 2 on saanut arvostelussamme sekä monissa, monissa ja monissa muissa sivustomme teksteissä kehuja etenkin mitä mainioimpana saman sohvan moninpelinä.