Syyskuun PlayStation Plus Extra -pelit paljastuivat ennen aikojaan

PlayStation Plus -pelivalikoimaan syyskuussa lisättävistä peleistä paljastui osa ennen aikojaan.

Aiemmin luotettavaksi osoittautuneen lähteen Billbil-kunin mukaan syyskuun lisäyksiin kuuluvat ainakin NieR Replicant, Star Ocean The Divine Force, Sid Meier's Civilization VI, 13 Sentinels: Aegis Rim, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ja Unpacking.

Toisin kuin PlayStation Plus Essential -pelit, jotka ovat kaikkien tilaajien saatavilla, nämä pelivalikoiman ladattavat PS4- ja PS5-pelit ovat saatavilla vain PS Plus Extra- ja Premium-tason jäsenille. Pelaajien ikäväksi Sony nosti kaikkien PlayStation Plus -tilausten hintoja jopa 35 prosenttia viime viikolla.

