Syyskuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä – kohta pistetään tuliluikut laulamaan ja läski tummumaan

Syyskuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä.

Ensi kuun tarjonta näyttää kokonaisuudessaan seuraavanlaiselta:

Street Fighter V

Player Unknown's Battlegrounds

Street Fighter V on Capcomin mätkintäsarjan uusin täysiverinen julkaisu, joka sai vuonna 2016 arviossamme (klik) neljä tähteä. Tekstissä nimike saa osakseen kehuja muun muassa loistavasta taistelumekaniikastaan sekä ulkoasustaan. Huomionarvoisena mainintana on tosin todettu, että meno on parhaimmillaan ihmisvastustajia vastaan, ei soolona.

Kuukauden toinen nimike on Player Unknown's Battlegrounds, battle royale -meininkiä tarjoava ammuskelu. Viime vuoden alussa julkaistu katsauksemme (klik) PlayStation 4- versioon ei kehunut tuotoksen ulkoasua, mutta sitäkin enemmän peukkua annettiin sen hauskuudelle.

Nimikkeet saapuvat tarjolle päivämäärällä 1.9., jolloin edelliset pelit poistuvat tarjonnasta.