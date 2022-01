Battle royale -hitti PUBG: Battlegrounds julkaistiin uusiksi ilmaisversiona

PlayerUnknown's Battlegrounds on tätä nykyä kaikkien innokkaiden ilmaispelattavissa.

Matkan varrella nimensäkin PUBG: Battlegroundsiksi muuttanut räiskintä oli suuressa roolissa battle royale -huuman alkaessa jokunen vuosi sitten. Nyt maksullisuus on kuitenkin päätetty heittää romukoppaan pelin ollessa ilmainen kaikilla alustoillaan. Tarjolla on toki myös maksullinen Battlegrounds Plus -jäsenyys, jolla käyttöön saa vielä monenlaista ekstrasälää. Maksuttomuutta juhlistavan trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

PUBG: Battlegrounds on saatavilla PC:lle, mobiililaitteille sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.