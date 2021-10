Taas jäädään jouluksi yksin kotiin – ysäriltä tuttu leffasarja saa jatkoa, ensimmäinen traileri julkaistiin

Vanha kunnon Home Alone (Yksin kotona) -elokuvasarja on saamassa jatkoa suoraan Disney Plus -palvelun valikoimiin.

Hassunhauskalla Home Sweet Home Alone -nimellä varustettu seikkailu on itseasiassa jo sarjan kuudes osa – erityisesti neljäs ja viides raina ovat nimittäin painuneet nopeasti unholaan lähes kaikilta. Juoni tuntuisi kuitenkin seurailevan erityisesti parin ensimmäisen osan jalanjäljissä: taas jäädään jouluksi yksin kotiin rosvokaksikon väijyessä välittömästi oven takana. Linkki McAllisterin perheeseen tosin tuntuu olevan olemassa, siitä vihjailee nimikyltti perheen taloa tutkivan poliisin rintamuksessa. 90-luvulla kotiinsa unohtunutta Macaulay Culkinia ei kuitenkaan (ainakaan ennakkotietojen mukaan) elokuvassa nähdä.

Dan Mazerin ohjaaman Home Sweet Home Alonen pääosissa nähdään Archie Yates, Ellie Kemper, Rob Delaney, Timothy Simons, Aisling Bea sekä Pete Holmes.

Home Sweet Home Alone julkaistaan marraskuun 12. päivä suoraan Disney Plus -palveluun.