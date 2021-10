Marvel's Guardians of the Galaxyn tuorein traileri juhlistaa pelin lähestyvää julkaisua

Marvel's Guardians of the Galaxyn pariin päästään jo vajaan parin viikon päästä, siksipä julkaisutrailerikin alkaa olla jo ajankohtainen.

Marvel's Guardians of the Galaxy poikkeaa Eidos-Montréalin Avengers-pelistä siinä, että kyseessä on täysin yksinpelattava seikkailu ilman minkäänlaista moninpelipuolta. Paketti on myöskin valmis heti julkaisussaan eikä ladattavaa lisämateriaalia saati minkäänlaisia mikromaksuja ole luvassa. Pelissä ohjataan Star-Lordia tutun sankaritiiminsä kera kasarihittien rytmittäessä meininkiä guardiansmaiseen tyyliin.

Marvel's Guardians of the Galaxy julkaistaan lokakuun 26. päivä PC:lle (Steam, Epic Games Store), Xbox Onelle, Xbox Series S|X:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle sekä Switchille. Viimeksi mainittua päästään tosin tahkoamaan ainoastaan pilviversiona.

