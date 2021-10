Path of Exilen lisäosa paljastuu parin päivän päästä Twitchissä - julkaisu myöhemmin tässä kuussa

Path of Exilen Scourge-niminen laajennus julkistetaan lokakuun 14. päivä kello 22:00.

Paljastuksessa käydään läpi tulevan 3.16.-version uusi sisältö ja muutokset. Mukana on perinteinen "Kysymyksiä ja vastauksia" -osio pitkäaikaisen Path of Exile -striimaaja ZiggyD:n ja pääjehu Chris Wilsonin seurassa.

Striimiä voi seurata viralliselta Path of Exilen Twitch -kanavalta. Myös niin sanotut "Twitch Dropit" tulevat olemaan kytkettyinä, joten ilmaisia pelinsisäisiä tavaroita on saatavilla, kunhan vain kytkee omat Twitch- ja Path of Exile -tilit yhteen ja katselee lähetystä.

Path of Exile on Grinding Gear Gamesin käsialaa oleva, Diablo II:n jalanjäljissä kulkeva toimintaroolipeli. Lisäosan varsinainen julkaisupäivämäärä on 22. lokakuuta PC:lle sekä 27. lokakuuta Xbox One- ja Playstation 4 alustoille.