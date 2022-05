Tältä olisi näyttänyt peruuntunut Scarface 2 -peli

Scarface 2 -peli ei koskaan nähnyt päivänvaloa, mutta siitä on olemassa nippu komeaa konseptitaidetta, johon voi tutustua uutisen lopusta.

YouTubettaja Mafia Game Videos jakoi Radical Entertainmentin entisten työntekijöiden julkaisemia kuvakaappauksia. Kuvissa nähdään niin Las Vegas Strip kuin sitä ympäröivä Nevadan autiomaakin.

Kuvakaappaukset ovat olleet jo vuosia esillä eri taiteilijoiden Art Station -sivuilla, mutta tulivat isommin julkisuuteen vasta Mafia Games Videosin julkaisun myötä.

Scarface-elokuvan jatko-osana toiminut Scarface: The World Is Yours oli Radical Entertainmentin kehittämä toimintaseikkailupeli, joka julkaistiin vuonna 2006 PlayStation 2:lle, Xboxille, Nintendo Wiille ja PC:lle. Pelistä suunniteltiin Xbox 360 -versiota, jota ei kuitenkaan koskaan julkaistu. Tony Montana hautoi pelissä kostoa häntä vastaan kääntyneelle liikekumppanilleen Alejandro Sosalle.