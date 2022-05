Toukokuun jälkipuoliskon loputkin Xbox Game Pass -lisäykset selvillä

Xbox on paljastanut loputkin Game Pass -lisäyksensä toukokuulle.

Viisi nimikkeistä nähdään Game Passissa jo tiistaina tätäkin uutista kirjoittaessa. Loput on ripoteltu suhteellisen tasaisesti toukokuun jälkipuoliskolle. Huomattavaa on, että mukana on poikkeuksellisen paljon heti julkaisussaan Game Passiin ilmaantuvaa teosta. Myös poistuvia pelejä on muutamia, kuten tapana on.

Alla listattuna kaikki lisäykset päivämäärineen, alustoineen ja arvostelulinkkeineen:

17.5.

Her Story (PC) ID@Xbox

Jurassic World Evolution 2 (pilvi, konsoli, PC)

Little Witch in the Woods (Game Preview) (konsoli, PC) ID@Xbox

Skate (pilvi) EA Play

Umurangi Generation Special Edition (pilvi, konsoli, PC) ID@Xbox

19.5.

Farming Simulator 22 (Cloud, Console, and PC)

Vampire Survivors (PC) ID@Xbox

24.5.

Floppy Knights (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox

Hardspace: Shipbreaker (PC) ID@Xbox

26.5.

Sniper Elite 5 (Console and PC) ID@Xbox

27.5.

Cricket 22 (PC) ID@Xbox

Pac-Man Museum+ (Cloud, Console, and PC)

Poistuvat 31.5.