Ubisoft tuo oman pelipalvelunsa PlayStation-konsoleille – reilusti nimikkeitä myös uudistuvaan PS Plus -palveluun

Ubisoft on tuomassa kuukausimaksullisen Ubisoft+-palvelunsa PlayStation-konsoleille.

Ubisoft on kertonut jo aiemmin tuovansa oman pelipalvelunsa Xbox-masiinoille ja nyt vuorossa on siis Sonyn tuoteperhe. Vaikka kyseessä onkin oma erillinen palvelunsa, nähdään Ubisoftin julkaisemia Classics-statuksen omaavia pelejä runsaasti myös PlayStation Plus -jäsenten Extra- ja Premium-tason valikoimissa. Näistä ehdottomasti nimekkäin ja samalla uusin on viikinkiseikkailu Assassin's Creed Valhalla.

Alla listattuna kaikki Ubisoft+ Classics -nimikkeet, jotka ovat siis PlayStation Plus Extra- ja Premium -jäsenten ulottuvilla heti palvelun käynnistyessä kesäkuun 22. päivä:

Assassin’s Creed Valhalla

For Honor

The Crew 2

Child of Light

Eagle Flight

Far Cry 3: Blood Dragon

Far Cry 3 Remaster

Far Cry 4

Legendary Fishing

Risk: Urban Assault

South Park: The Fractured but Whole

South Park: The Stick of Truth

Space Junkies

Star Trek: Bridge Crew

Starlink: Battle for Atlas

STEEP

The Crew

The Division

Trackmania Turbo

Transference

Trials Fusion

Trials of the Blood Dragon Game

Trials Rising

Valiant Hearts: The Great War

Watch Dogs

Werewolves Within

ZOMBI

