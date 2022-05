Viime vuonna julkaistu Metroid Dread on sarjansa parhaiten myynyt osa

Metroid Dread on myynyt paremmin kuin yksikään Metroid aiemmin, kertoo Nintendon tuorein tilivuosikatsaus.

Samus Aranin seikkailuja jatkava Metroid Dread sai pääosin kiittäviä arvosteluja viime lokakuisen julkaisunsa aikaan. Tämä on heijastunut mukavasti myös myyntilukuihin, sillä peli on kelvannut kuluttajille peräti 2,9 miljoonan kopion verran. Tämä on enemmän kuin sarjalla koskaan aiemmin, vuoden 2002 Metroid Primen seuratessa perässä 2,84 miljoonan myynneillä. Se ihan alkuperäinen NES-Metroid on käynyt kaupaksi 2,73 miljoonaa kertaa.

Switchille julkaistu Metroid Dread nappasi KonsoliFINin arvostelusta täydet viisi tähteä. Lue Petri Katajan pöhinät täältä.