Tämä Nalle Puh -tarina ei sovi lapsille – tulevassa Winnie's Hole -kauhupelissä ohjataan tutun karhun kropassa mylläävää virusta

Nalle Puh -hahmon oikeudet vapautuivat vapaaseen käyttöön viime vuonna, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi työstää pelejä, elokuvia ja muuta sisältöä hunajaa rakastavasta karhusta.

Asia tuli harvinaisen selväksi alkuvuodesta julkaistun Winnie the Pooh: Blood and Honey -kauhuelokuvan myötä. Tässä verisessä rainassa Puh ja Nasu nähtiin murhanhimoisina korstoina. Rainan trailerin voi katsoa tämän uutisen (klik) kautta.

Seuraava aiemmista lapsiystävällisistä tarinoista poikkeava tuotos on Winnie's Hole, jossa ohjataan hahmon kehon läpi matkaavaa virusta. Roguelite-genren pelissä levittäydytään hahmon sisuksiin, kerätään resursseja ja lopulta tartutetaan muutkin Puolen hehtaarin metsän asukkaat.

Kauhuelementtejä tarjoileva teos on australialaisen Twice Different -studion käsialaa.

Trailerin tulevasta voi katsoa alta. Winnie's Hole julkaistaan myöhemmin tänä vuonna Steamiin.

