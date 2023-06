Tulevasta Like a Dragon -pelistä lipsahti julki kuvakaappauksia, juonikuvaus sekä potentiaalinen julkaisupäivä

Tällä vuodelle lupailtu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name -peli on saanut lisää lihaa luidensa ympärille.

Seikkailusta ei ole vielä kerrottu paljoa tietoa julki, mutta nyt sitä on selvillä kiitos PlayStation Store -kauppapaikan hintatietoja seuraavan PSDeals-sivuston.

Pelin kuvaus kertoo, miten "legendaarinen yakuza Kazuma Kiryu teeskenteli oman kuolemansa ja hylkäsi nimensä suojellakseen perhettään. Nyt hänet ajaa konfliktiin salaperäinen hahmo, joka yrittää ajaa hänet ulos piilosta."

Tarjolla on tekstin mukaan kaksi taistelutyyliä, Yakuza ja Agent, joista ensimmäinen luottaa aggressioon toisen keskittyessä nopeuteen ja erilaisiin teknisiin apuvälineisiin. Esimerkkejä agenttivälineistä on nähtävillä alla olevissa kuvakaappauksissa. Oheistoimista paluun tekevät ainakin karaoke, miniautoilla kisaaminen, cabaret-klubit ja monet sivutehtävät.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ilmestyy PlayStation 5:lle, PlayStation 4:lle, Xbox Onelle, Xbox Series X|S:lle ja PC:lle PSDealsin kautta saatujen tietojen mukaan päivämäärällä 9.11.

Lisää infoa on luvassa päivämäärällä 16.6., jolloin ilmoille pamahtaa pelisarjaan keskittyvä presentaatio. Lisää tietoa tämän uutisen kautta.

