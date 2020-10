Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Feat. The Legend of Zeldan fyysinen versio on pian pelaajien käsillä.

Kaiken ladattavan lisäsisällön sekä tietenkin itse emopelin yhteen kokoava paketti ilmestyy kauppoihin perjantaina 23.10.2020.

Cadence of Hyrule on Brace Yourself Gamesin tekemä ja Nintendon julkaisema kehuja kerännyt teos, joka yhdistelee roguelikea ja rytmipeliä.