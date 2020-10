Assassin's Creed Valhallan DLC vie seikkailun Pariisiin ja Irlantiin

Ubisoft on kertonut hieman lisäuutisia Assassin's Creed Valhallan kausipassista ja julkaisun jälkeisestä tuesta.

Valhallan kausipassi koostuu kahdesta laajennuksesta ja yhdestä erikoistehtävästä. DLC-sisältö sijoittuu Iso-Britannian ulkopuolelle. Irlannissa tapahtuva Wrath of the Druids tulee saataville keväällä 2021. The Siege of Paris puolestaan ilmestyy kesällä 2021. Sen avulla pelaajat voivat kokea uudelleen "viikinkihistorian kunnianhimoisimman taistelun" tunkeutuessaan linnoitettuun Pariisin kaupunkiin. The Legend of Beowulf -tehtävä on kausipassin omistajien pelattavissa heti Valhallan julkaisupäivänä. Lisäksi Ubisoft on luvannut tuoda peliin Discovery Tourin.

Myös ilman kausipassia pelaavat saavat nauttia useista julkaisun jälkeisistä kausipäivityksistä maksutta. Ensimmäinen niistä julkaistaan ​​joulukuussa, ja se sisältää muun muassa uuden alueen sekä River Raids -aktiviteetin. Peliin lisätään myös uusia varusteita ja aseita.

Assassin's Creed Valhalla julkaistaan 10. marraskuuta PC:llä, PlayStation 4:llä, Xbox Onella sekä Xbox Series S/X:llä. PlayStation 5:llä Valhallaa pääsee pelaamaan 19. marraskuuta.

