Team Fortress 2:n Soldierin ääni Rick May on kuollut

Team Fortress 2:n Sotilaan ja Star Fox 64:n Peppy Haren ääninä tunnettu mies on kuollut.

Kirjoittaja ja näyttelijä Rick May oli toipumassa helmikuussa saamastaan aivohalvauksesta, ja menehtyi sairastuttuaan koronavirukseen. Hän oli kuollessaan 79-vuotias.

Rick May antoi äänen ikoniselle Team Fortress 2 -hahmolle, Soldierille. May ääninäytteli kovettunutta taistelijaa heti alusta alkaen, kun ensimmäisen persoonan ammuskelu julkaistiin Valven Orange Box -kokoelmassa vuonna 2007. Hän jatkoi työtään läpi lukuisten pelipäivitysten ja lyhytanimaatioiden. Viimeisin Team Fortress 2 -animaatio julkaistiin vuonna 2014 nimellä Expiration Date. Kaikki Soldierin kuolemattomat ääniraidat on koottu TF-wikiin.

"Tunsin miehen, jonka menehtyminen jättää valtavan reiän sydämeeni, ja uskon että niin monien muidenkin", kirjoittaa Team Fortress 2:n Sniperin näyttelijä John Patrick Lowrie muistopuheessaan.

Nintendo-fanit muistavat Rick Mayn Star Fox 64:n Peppy Hare -jäniksenä sekä pahis Androssina. Mieleenpainuva “Do a barrel roll!” on melko tuttu myös niille, jotka eivät ole koskaan pelanneet Star Fox 64:ää. Meemeiksikin yltänyt kommentti on osoitettu Peppy Harelta Fox McCloudille.

Rick May loi useita lausahduksia, jotka resonoivat yhä videopelien ystäville.

Team Fortress 2 muuttui pysyvästi ilmaispelattavaksi Steamin kautta vuonna 2011. Mikäli et koskaan kokeillut tätä humoristista moninpeliä, tai haluat uppoutua nostalgiaan, lataa TF2 täältä.