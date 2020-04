Call of Dutyn ja Batmanin kynäilijä David Goyer tuottaa ja käsikirjoittaa Hellraiserin uuden tulemisen

Vuoden 1987 kauhuklassikko Hellraiser elvytetään nykypäivään.

The Night House -elokuvan tekijätiimi yhdistää voimansa ja luovuutensa Spyglass Median kanssa uudistaakseen Hellraiserin. Projektia johtaa David Bruckner, joka on ohjannut The Night Housen lisäksi muun muassa Amateur Night -kauhuantologian osan V/H/S. Käsikirjoittajat Ben Collins sekä Luke Piotrowski työstävät tarinakokonaisuutta yhdessä David Goyerin kanssa.

David Goyer on tunnettu esimerkiksi Blade-trilogiasta, Nolanin The Dark Knight -trilogiasta ja Man of Steel -supersankaripätkästä. Pelipuolella Goyerin kirjoittajantaidoista saadaan nauttia Call of Duty: Black Opsissa sekä Call of Duty: Black Ops II:ssa.

Hellraiser perustuu Clive Barkerin kauhunovelliin The Hellbound Heart. Spyglass Median toimitusjohtaja Gary Barber uskoo David Bucknerin olevan täydellinen tarinankertoja, joka jatkaa ohjaaja-käsikirjoittaja Barkerin visiota Hellraiserista.

Spyglass kuvaa tulevaa Pinheadin uudelleenluontia uskollisena, mutta kehittyneenä Hellraiserin versiona. Goyer puolestaan kertoo tuotantotiimin tähtäävän johonkin "synkkään ja sisäelimelliseen".

Alkuperäinen Hellraiser sai ensi-iltansa syyskuussa 1987.