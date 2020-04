Ghost of Tsushima on avoin maailma, jossa ei ole etappimerkkejä kertomassa minne mennä

PlayStation-yksinoikeuspeli Ghost of Tsushima tulee olemaan todellinen avoimen maailman tutkimusseikkailu.

Sucker Punch Productions haluaa pelaajan tutkivan Tsushima-saarta luonnollisesti, ja jättää reittipisteet kokonaan pois. Tarkoituksena on saada pelaaja käyttämään maamerkkejä ja tietojaan maailmasta navigoidakseen läpi seikkailun. Edetessään maailmassa pelaaja kohtaa erilaisia vihollisia, joiden kimppuun voi käydä joko suunapäänä tai viekkaasti hiippaillen. Tarinan aika kuluu ympäristöä tutkiessa, ja otsikot kertovat ajan invaasion alkamisesta.

Samuraiseikkailu Ghost of Tsushima sijoittuu 1100-luvun Japaniin Kamakura-kaudelle, Mongolien hyökkäyksen keskipisteeseen.

Ghost Of Tsushima seuraa Nioh 2:ta ja Sekiroa PlayStation 4:lle niinkin pian kuin 26. kesäkuuta.

— Push Square (@pushsquare) April 13, 2020

— Push Square (@pushsquare) April 13, 2020